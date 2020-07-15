شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7000 منذ الصباح، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7064، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.6890.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6930 والمقاومة 0.7064

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد