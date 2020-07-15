شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لاختراق مستوى 43.38، ليقدّم إشارات على توجه السعر لإيقاف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي سيبقى قائماً ما لم نشهد إغلاقاً يومياً فوق المستوى المذكور، بانتظار تفعيل التأثير السلبي لمؤشر ستوكاستيك للارتداد هبوطاً واستئناف المسار الهابط الذي يستهدف مستويات 40.00 ثم 37.86 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط