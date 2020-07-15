شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للارتفاع ليختبر مستوى 40.80 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يمثل اختراق هذا المستوى مفتاح الاندفاع لتحقيق مزيد من الارتفاع واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليتجه نحو زيارة مستوى 43.05 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للتماسك دون 40.80 ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً، والذي يتواجد هدفه الأول عند 37.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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