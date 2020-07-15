شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية جديدة ليتخطى القمّة المسجلة عند 19.36، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي التالي عند 19.64، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب ثبات السعر فوق مستوى 18.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 19.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد