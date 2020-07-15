شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليهاجم مقاومة العلم الصاعد المشار له صباحاً، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع بفعالية بقية اليوم، بانتظار استهداف مستويات 1850.00 ثم 1865.00 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1780.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد