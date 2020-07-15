شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر تداولات إيجابية جديدة ليتخطى حاجز 1.2600 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 1.2777 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1.2515.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2490 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد