شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً ليخترق مستوى 1.1420 ويحاول الثبات فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد التوجه نحو 1.1500 كمحطة إيجابية تالية.
وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق 1.1420 أو العودة بالتداول دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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