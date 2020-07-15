سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 60 سنتا ليبلغ 43.02 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60 سنتا ليبلغ 02ر43 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 62ر43 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 18 سنتا لتسجل عند التسوية 90ر42 دولار للبرميل في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا لتبلغ عند التسوية 29ر40 دولار للبرميل.
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