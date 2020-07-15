شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير "الشحن على الطاير" مع انتشار المحافظ الإلكترونية؟.. رئيس شعبة الاتصالات يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات، ألا يكون هناك كروت بلاستيكية لشحن أرصدة المحمول في غضون عام لعامين، مع اتجاه الناس لوسائل الدفع غير النقدية لشحن أرصدة المحمول، حيث تتراوح نسبة الشحن على الطاير والوسائل الإلكترنية نحو 70% مقارنة بنسبة 30% بالشحن التقليدى.

وأرجع سعيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، هذا الأمر للانتشار الكبير لسوق المدفوعات الإلكترنية، مشيرا إلى أن الشحن عبر المحافظ في زيادة مقارنة بالشحن على الطاير من خلال شريحة المحمول الذي يتراجع أمام الشحن الإلكترونى الذى أصبح أسهل وأسرع ومنخفض التكلفة، كما يسهل الشحن لأى شبكة دون التقيد بشريحة الشركة مقدمة الخدمة كما هو في الشحن على الطاير.

وأضاف أن رسوم شحن أرصدة المحمول بخدمة الشحن على الطاير تصل من 2 إلى 2.5% في حين الشحن عبر المحافظ اللإلكترونية يصل إلى 1.5%، كما من المرجح مع انتشار وسائل الدفع الإلكترونى والمحافظ الإلكترونية بشكل أكبر سيتجه العميل لشحن هاتفه دون الرجوع للتجار الذين بدأوا فى إضافة خدمات حكومية جديدة لاستمرار ربحيتهم.

Advertisements

واتخد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards) وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول، حيث تأتي هذه الإجراءات كأحد الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الإلكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد على المدفوعات الرقمية.

وتشمل الإجراءات إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمين، وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن، كما شملت الإجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الإلكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.

وحرصًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تشجيع مستخدمي خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المتنوعة كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، فقد تمت الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.