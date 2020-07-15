شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تعرض شحنة غاز مسال للتحميل منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بالقطاع اليوم الأربعاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضت شحنة غاز مسال للتحميل في مصنع جزيرة داس في منتصف أغسطس.
وأضافا أن المناقصة أُغلقت أمس الثلاثاء لكن العروض تظل صالحة حتى اليوم الأربعاء.
وكانت قد باعت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) شحنة من الغاز الطبيعى المسال للتحميل فى أوائل أغسطس عن طريق عطاء، حسبما ذكره مصدران بالقطاع اليوم الأربعاء.
أُغلق العطاء، فى الثانى من يوليو، والتحميل بين الثالث والخامس من أغسطس، ولم تتأكد حتى الآن هوية المشتري.
كانت هذه تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تعرض شحنة غاز مسال للتحميل منتصف أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.