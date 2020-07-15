شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تعرض شحنة غاز مسال للتحميل منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بالقطاع اليوم الأربعاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضت شحنة غاز مسال للتحميل في مصنع جزيرة داس في منتصف أغسطس.

وأضافا أن المناقصة أُغلقت أمس الثلاثاء لكن العروض تظل صالحة حتى اليوم الأربعاء. Advertisements

وكانت قد باعت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) شحنة من الغاز الطبيعى المسال للتحميل فى أوائل أغسطس عن طريق عطاء، حسبما ذكره مصدران بالقطاع اليوم الأربعاء.

أُغلق العطاء، فى الثانى من يوليو، والتحميل بين الثالث والخامس من أغسطس، ولم تتأكد حتى الآن هوية المشتري.