فيديو.. الجنيه المصرى الأفضل أداءً بين عملات الأسواق الناشئة خلال 3سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجنيه المصرى من الحفاظ على مستوى أدائه الجيد ليظل الأكثر تماسكاً بين عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار والأقل تأثراً بتداعيات جائحة كورونا. ولو استعرضنا أداء الجنيه بين عملات الأسواق الناشئة خلال الثلاث سنوات الماضية سنجد أن هناك تحسنا في أداء الجنيه المصري ليصبح أفضل العملات أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2020 بمعدل 10.8%، تليه عملة تايلاند بمعدل تحسن 8.9% أمام الدولار.

Advertisements في الفيديو التالي نستعرض كيف استطاع الجنيه المصرى المحافظة على أدائه خلال الفترة الماضية ..

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