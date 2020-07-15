شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضعوط هبوط قطاعى الاستثمار والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% خاسراً 7.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2045.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.8 مليون سهم محققة ما قيمته 58.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1189 صفقة لعدد 26 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.66%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.44%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.8 مليون ورقة بقيمة 11 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.28%.

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وفي سياق متصل، قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، إنه سيتم تعديل تواريخ الجدول الزمني من قبل مجلس الإدارة لاستحقاقات الأسهم، وذلك نظراً لعدم استكمال إجراءات الشهر من قبل وزارة التجارة والصناعة.

فيما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، إن مجلس الإدارة سينعقد يوم الأحد الموافق 19 يوليو، وتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة، والنظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتحديد تاريخ انعقادها وجدول أعمالها، والنظر في تقييم دراسة فرصة استثمارية في مجال التأمين من قبل الشركة وأخذ القرارات ذات العلاقة.