شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم البريطانى على نحو غير متوقع إلى 0.6% فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم البريطاني ارتفع على نحو غير متوقع الشهر الماضي. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين زاد إلى 0.6 بالمئة في يونيو من 0.5 بالمئة في مايو. Advertisements وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد يشير لانخفاض المعدل إلى 0.4 بالمئة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني في المعتاد الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.4 بالمئة من 1.2 بالمئة في مايو. كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يظل المعدل دن تغيير عند 1.2 بالمئة.

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