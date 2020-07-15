شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عوامل ترجح كفة تصنيع سيارات الكهرباء فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تصنيع سيارة كهربائية حلما لشركة النصر للسيارات خاصة بعد توقيع الاتفاق المبدئى مع شركة دون فينج Dongfeng Motors الصينية؛ للتصنيع فى شركة النصر خلال الفترة المقبلة، بواقع نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، حيث تصل قيمة السيارة لنحو 360 ألف جنيه، وهو سعر أقل كثيرا من نفس السيارات المثيلة فى مختلف دول العالم، نرصد فيما يلى 7 عوامل ترجح كفة تصنيع سيارات الكهرباء فى مصر:

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1– توجه الدولة نحو تشغيل السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة. 2- توفر الطاقة الكهربائية بشكل كبير بجانب خطة التوسع فى بناء المحطات. 3– توجه الدولة نحو عدم الترخيص للسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى خلال الفترة المقبلة. 4- السيارة يمكنها السير لمسافة 500 كيلو بسرعة بشحنة واحدة. 5– إمكانيات السيارة مناسبة لسعرها وفئتها، حيث تنطلق بسرعتها من صفر حتى سرعة خمسين متر فى 4.3 ثانية. 6– السيارة "" حققت نجاحا كبيرا في الصين خلال السنوات الماضية. 7– ستدعم الدولة المواطنين لشراء تلك السيارات الفترة المقبلة لتنشيطها.