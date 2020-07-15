شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"تداول": لا نرى تأثيرأ كبيرا لفيروس كورونا على السوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، خالد عبد الله الحصان، إنه لا يرى تأثيرا كبير لفيروس كورونا على التداول في البورصة السعودية. موضحا أن ملكية الأسهم الحرة بالسوق تتخطي 12% وهو رقم جيد مقارنة مع العامين الماضيين.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "العربية" أن التداولات خلال العام الجاري أعلى من العام الماضي. وأشار إلى أن الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة كان سببا في تزايد مليكة الأسهم الحرة.

Advertisements

ولفت إلى أن هناك تزايد بعدد المستثمرين الأجانب المسجلين في السوق بحدود 3 آلاف مستثمر أجنبي مسجل بالسوق المالية السعودية.

وانضمت البورصة السعودية في مايو 2019 لمؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة ومؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة مما جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية.

يشار إلى أن مؤسسة "إم إس سي آي" أعلنت في منتصف العام قبل الماضي انصمام السوق المالية "تداول" إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد أن كانت قد وضعت تحت المراقبة لاحتمال ترقيتها في يونيو الماضي. يأتي ذلك أيضا عقب انضمامها الى مؤشر فوتسي رسل في مارس الماضي.