شكرا لقرائتكم خبر عن العضو المنتدب لـ"تهامة للإعلان": تمكنا من إنقاذ الشركة من الإفلاس والتحول للربحية في عام ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد العضو المنتدب لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عبد الكريم المعيوف، أن أمام الشركة فرصة لمواجهة خسائرها المتراكمة التي تجاوزت 50% من رأسمالها، مشيرا إلى أنها تمكنت من التحول من الإفلاس إلى الربحية بأقل من سنة ونصف وهناك توصية بزيادة رأس المال.

وأوضح المعيوف في مقابلة مع "العربية"، أن أسباب الخسائر لمواجهة ظروف استثنائية، وتسديد أكثر من 90% من التزامات سابقة، إلى جانب مواجهة خسائر متراكمة بـ 171 مليون ريال، كان جزء منها قبل تولي الإدارة الحالية.

وأعلنت الشركة منذ أيام عن الإجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال.

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وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنه اذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، إلى ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

وارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة خلال العام نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19.