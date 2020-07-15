شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الثانية لتخصيص مطاحن الدقيق السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية والمركز الوطني للتخصيص البدء بتأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق وذلك في بعد الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية التخصيص وبيع شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وبحسب بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، فإن المرحلة الثانية تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.

وسيتم خلال المرحلة الثانية دراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين للتأكد من استيفائها للمتطلبات الفنية والقانونية والمالية المنصوص عليها في وثيقة طلب التأهيل.

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وتشمل وثيقة طلب التأهيل المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة والمركز بتاريخ 14 يوليو 2020 تفاصيل الجدول الزمني لهذه المرحلة، علماً بأنه سيتم استقبال طلبات التأهيل ابتداءً من يوم الخميس 25 ذو القعدة 1441هـ الموافق 16 يوليو 2020.

وستٌنشر تفاصيل مرحلة البيع وجدولها الزمني في وثيقة مستقلة، وسيتم إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين بالاطلاع على التفاصيل الفنية والقانونية والمالية لأصول الشركتين، وتأدية أعمال العناية الواجبة وزيارة الشركات والنقاش مع إداراتها الحالية.

ويأتي ذلك طبقا لما وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر 2015 على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامةـ بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.

وتأتي الإجراءات في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.