شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 11 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال التفاؤل بإحراز تقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا من قبل شركة موديرنا.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.52% لتتداول حالياً عند 833.64$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 829.31$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 96.21 مقارنة بالافتتاحية عند 96.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح استقرار النمو عند 1.0% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 10.0 مقابل انكماش عند 0.2 في حزيران/يونيو.

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وصولاً إلى صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 4.5% مقابل 1.4% في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 67.9% مقابل 64.8% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في مناقشة افتراضية تستضيفها جمعية مالكي مركز المدينة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيعه تشريعاً لفرض عقوبات على الصين رداً على تدخلها في الحكم الذاتي لمدينة هونج كونج وأنه وقع أيضا على أمر تنفيذي ينهي وضع هونج كونج الخاص مع بلاده مع تحميله من جديد للصين مسئولية تفشي كورونا عالمياً.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الاثنين الماضي من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تحذيرات أدهانوم والذي أفاد بأنه لن يكون هناك عودة للأوضاع الطبيعية قريباً وأنه ما لم يتم اتباع معايير احتواء كورونا فأن الأوضاع ستصبح أكثر سوءاً، عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 12.96 مليون ولقي 570,288 شخص مصرعهم في 216 دولة.