شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول- تحليل - 15-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر الزوج يوم أمس بشكل صاعد ليسجل بذلك الهدف الأول المستقر عند 122.40 وليؤكد بذلك تأثره بسيطرة الميل الصاعد, نتوقع بتجميع السعر لعزم إيجابي جديد واستقراره المتكرر فوق مستوى 120.60 تشكيله لهجوم صاعد جديد ليحاول بذلك الضغط على مستوى 122.90 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 123.75 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.70 و 122.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد