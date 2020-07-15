شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك-تحليل - 15-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50 إلا أن تمسك السعر بسيطرة الميل الصاعد دفع به لتشكيل موجه صاعدة مسجلا بذلك مستوى 134.85 كما هو واضح بالرسم المرفق.
بشكل عام, ثبات التداولات فوق دعم القناة الصاعدة المستقر حاليا عند 133.30 يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تسجيل السعر لأهداف إضافية قد تبدأ من 135.20 و 136.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.20 و 135.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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