شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 15-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بقوة الحاجز المستقر عند 870.00 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة ليضطر بذلك لتشكيل المزيد من التذبذب الجانبي باستقراره عند 830.00, نذكر بأن فرص تشكيل السعر لتداولات إيجابية ستبقى قائمة بثبات الدعم المحوري المستقر عند 762.00 لهذا اليوم.

مما سبق, وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50, سنبقى على توقعنا الصاعد ولنذكر بأن نجاح السعر بتجاوز الحاجز الحالي سيمكنه من الوصول نحو 915.00 و 980.00 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد