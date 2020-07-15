شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 15-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بقوة الحاجز المستقر عند 870.00 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة ليضطر بذلك لتشكيل المزيد من التذبذب الجانبي باستقراره عند 830.00, نذكر بأن فرص تشكيل السعر لتداولات إيجابية ستبقى قائمة بثبات الدعم المحوري المستقر عند 762.00 لهذا اليوم.
مما سبق, وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50, سنبقى على توقعنا الصاعد ولنذكر بأن نجاح السعر بتجاوز الحاجز الحالي سيمكنه من الوصول نحو 915.00 و 980.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 870.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 15-7-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.