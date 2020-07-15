شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلتقط أنفاسه– تحليل -15-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتشكيل ارتداد سلبي مؤقت محاولا التقاط أنفاسه بعد تسجيله لمستوى 2.9713 وليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي خلال الفترة القريبة, نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات الدعم الممتد نحو 2.8000 تقريبا ولننتظر تجاوز السعر لمستوى 3.000 ليمكنه ذلك من تسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8500 و 3.000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد