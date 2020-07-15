شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تواصل أسعار اللحوم استقرارها رغم زيادة الإقبال بشكل تدريجى اليوم الأربعاء 15 – 7 – 2020، حسبما أكدت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وشهدت أسعار اللحوم الضأن الأكثر إقبالا ثباتا فى الأسعار بالأسواق ومحلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث تراوحت أسعار الكيلو بين 130- 160 جنيها، فيما سجلت اللحوم الكندوز بين 120- 150 جنيها.

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وفيما يخص أسعار البفتيك والاستيك كندوز فتراوحت بين 120-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-150 جنيها الكيلو، والبرجر البلدى فسجلت 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيه، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو.

وتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، حملاتها البيطرية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى آمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم، بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.