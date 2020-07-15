شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول بسلبية – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية يوم أمس بعد أن شكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة جيدة أمام السعر، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 0.9351 الذي يمثّل هدفنا السلبي الأول.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بثبات السعر دون 0.9456، مع التذكير بأن الأهداف الممتدة تصل إلى 0.9275.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9340 والمقاومة 0.9460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط