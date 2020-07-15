الدولار مقابل الفرنك يحاول بسلبية – تحليل - 15-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية يوم أمس بعد أن شكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة جيدة أمام السعر، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 0.9351 الذي يمثّل هدفنا السلبي الأول.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بثبات السعر دون 0.9456، مع التذكير بأن الأهداف الممتدة تصل إلى 0.9275.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9340 والمقاومة 0.9460
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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