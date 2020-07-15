الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 15-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليبدأ محاولات تخطي حاجز 0.7000، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 0.7064 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6890 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6930 والمقاومة 0.7064
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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