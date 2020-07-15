شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع إضافي ليختبر المقاومة المحورية 40.80، ونلاحظ أن السعر يبدأ بتقديم تداولات سلبية في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، تدعمه الإشارات السلبية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو أهدافنا المتوقعة التي تبدأ عند 37.50 ثم 36.10.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 40.80 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 43.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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