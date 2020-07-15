شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الارتفاع – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للارتفاع بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، ليقترب من القمة المسجّلة بداية الأسبوع عند 19.36، بانتظار مزيد من التداولات الإيجابية لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 19.64 كمحطة رئيسية تالية.
القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 18.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 19.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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