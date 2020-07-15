شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر الاختراق – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمقاومة القناة الفرعية التي تظهر بالصورة، والتي تشكّل نموذج علم استمراري صاعد ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يحتاج السعر لاختراق 1811.00 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج وفتح الطريق أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1850.00 وتمتد إلى 1865.00.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1780.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد