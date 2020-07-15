شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يظهر تداولات مختلطة – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالتذبذب حول مستوى 1.3612، حيث أغلق يوم أمس عند هذا المستوى، بينما يبدأ اليوم بميل هابط ليحاول الضغط سلباً على المستوى المذكور.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لهذا المستوى، مع التذكير بأن استقرار السعر دونه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 1.3500 ثم 1.3362 كمحطات رئيسية تالية، بينما تأكيد اختراقه سيفتح باب تحقيق ارتفاعات جديداً تصل إلى 1.3700 ثم 1.3813.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3530 والمقاومة 1.3680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي