شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك 50، ويستقر دون خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 107.68، بينما تبدأ أهدافه الرئيسية عند 106.44 وتمتد إلى 105.20 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.40 والمقاومة 107.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط