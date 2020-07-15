شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.2515 بعد الضغط السلبي الذي شهده يوم أمس، ليستأنف المسار الصاعد ويقترب من حاجز 1.2600، ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة لزيارة مستوى 1.2777 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2515 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1.2400 ثم 1.2304 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2490 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد