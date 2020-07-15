شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الهدف – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.1420 ووجد مقاومة قوية هناك، ليبدأ بتقديم تداولات سلبية الآن في إشارة لبدء موجة لحظية هابطة محتملة، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر.
لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور أعلاه، حيث إن اختراقه سيدفع السعر إلى 1.1500 كهدف إيجابي تالي، بينما الفشل بالاختراق سيضغط على السعر للانخفاض واختبار مناطق 1.1300 ثم 1.1270 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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