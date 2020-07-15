شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها في تسعة أعوام مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 19 من أيلول/سبتمبر 2011 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 11 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال التفاؤل بإحراز تقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا من قبل شركة موديرنا.

في تمام الساعة 04:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.04% لتتداول عند 1,810.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,811.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,813.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 96.24 مقارنة بالافتتاحية عند 96.18.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، مع التحذير من أن المخاطر على الاقتصاد في الاتجاة الهبوطي.

والكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد الياباني قد ينكمش 4.7% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.3% في العام المالي 2021 و1.5% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.5% في العام المالي 2020 قبل أن يتسع 0.3% في 2021 و0.7% في 2022، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح استقرار النمو عند 1.0% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 10.0 مقابل انكماش عند 0.2 في حزيران/يونيو.

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وصولاً إلى صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 4.5% مقابل 1.4% في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 67.9% مقابل 64.8% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في مناقشة افتراضية تستضيفها جمعية مالكي مركز المدينة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيعه تشريعاً لفرض عقوبات على الصين رداً على تدخلها في الحكم الذاتي لمدينة هونج كونج وأنه وقع أيضا على أمر تنفيذي ينهي وضع هونج كونج الخاص مع بلاده مع تحميله من جديد للصين مسئولية تفشي كورونا عالمياً.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في مطلع هذا الأسبوع من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاة الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

وجاءت تلك التحذيرات من قبل مدير المنظمة أدهانوم عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد الماضي بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي جديد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 12.96 مليون ولقي 570,288 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".