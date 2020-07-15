شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على المؤتمر الصحفي لكورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لمؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء وسط التفاؤل بإحراز تقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا من قبل شركة موديرنا مع أظهر نتائج جميع المرضي الذين خضعوا لاختبارات تجارب اللقاح سلامة أولية، ما حد من قلق حيال التفشي الفيروس التاجي مؤخراً والمخاوف من عودة الإغلاق.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، مع التحذير من أن المخاطر على الاقتصاد في الاتجاة الهبوطي.

والكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد الياباني قد ينكمش 4.7% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.3% في العام المالي 2021 و1.5% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.5% في العام المالي 2020 قبل أن يتسع 0.3% في 2021 و0.7% في 2022، تتطلع الأسواق حالياً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه تشريعاً لفرض عقوبات على الصين رداً على تدخلها في الحكم الذاتي لمدينة هونج كونج وأنه وقع أيضا على أمر تنفيذي ينهي وضع هونج كونج الخاص مع الولايات المتحدة، مع تحميله من جديد المسئولية كاملة للصين على التكتم عن تفشي كورونا وإطلاق الفيروسات على العالم.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في مطلع هذا الأسبوع من كون "الكثير من البلدان تسير في الاتجاة الخاطئ"، موضحاً أنه "في العديد من البلدان حول العالم، نشهد الآن زيادات خطيرة في حالات Covid-19، وتمتلئ أجنحة المستشفيات مرة أخرى" ومضيفاً "يبدو أن العديد من البلدان تخسر مكاسبها التي تحققت حيث لم يتم تنفيذ تدابير مثبتة للحد من المخاطر".

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وجاءت تلك التحذيرات من قبل مدير المنظمة أدهانوم عقب ساعات من أفادت المنظمة الأحد الماضي بأن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً شهدت ارتفاع يومي قياسي جديد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 12.96 مليون ولقي 570,288 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.94% ليربح 14.66 نقطة ويصل إلى المستوى 1,579.81، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.07% ليربح هو الأخر 241.17 نقطة ويصل إلى المستوى 22,828.18.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفاض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.04% ليخسر 49.86 نقطة ويصل إلى المستوى 4,756.83، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.39% ليخسر هو لأخر 47.41 نقطة ويصل إلى المستوى 3,367.21.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.59% ليخسر 150.48 نقطة ويصل إلى المستوى 25,327.41، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.45% ليربح 9.75 نقطة ويصل إلى المستوى 2,193.36.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.76% ليربح 87.23 نقطة ويصل إلى المستوى 11,581.37، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.22% ليربح هو الأخر 72.42 نقطة ويصل إلى المستوى 6,013.50.