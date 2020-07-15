شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 10 من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأعلى له منذ 19 من تموز/يوليو 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.40% إلى مستويات 0.7003 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6975، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 0.7018، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6971.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تراجعاً 6.1% إلي ما قيمته 93.7 مقابل ارتفاع 6.3% عند 88.1 في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الخميس عن بيانات سوق العمل الاسترالي للشهر الماضي وتوقعات المستهلكين للتضخم لهذا الشهر مع صدور معدلات البطالة والتغير في التوظيف بالإضافة لقراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح استقرار النمو عند 1.0% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 10.0 مقابل انكماش عند 0.2 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 4.5% مقابل 1.4% في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 67.9% مقابل 64.8% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في مناقشة افتراضية تستضيفها جمعية مالكي مركز المدينة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطلب التنفيذي لإنهاء المعاملة التفضيلية الأمريكية لمدينة هونج كونج في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الصين حيال هونج كونج مع تحميله المسئولية كاملة للصين على التكتم عن تفشي كورونا وإطلاق الفيروسات على العالم.