شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شاكر (1214) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب كسب خلالها 0.10 نقطة أو بنسبة 0.83%، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة 12.14، وقد جاء تذبذب السهم نتيجة ثبات هذا المستوى في الوقت الذي يحاول فيه تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.14، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 13.96.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.28 ومستوى المقاومة 13.00.
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