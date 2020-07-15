شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.50% بما يعادل -0.26 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 16.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.54 ومستوى المقاومة 18.02.
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