شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يصل لأعلى مستوياته في أكثر من عامين – تحليل صباحي – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم وفرة (2100) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة وليصل إلى مستويات لم يصلها منذ أكتوبر لعام 2017، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.92% بما يعادل 5.10 نقطة، ليحتل السهم بهذا الارتفاع المركز الثاني في قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة في جلسته الأخيرة، لينجح باختراق مستوى المقاومة 52.89، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 52.89، ليستهدف مستوى المقاومة 61.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.89 ومستوى المقاومة 61.20.
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