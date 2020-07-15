الأهلي يضاعف من الضغوط السلبية حوله – تحليل صباحي – 15-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأهلي (1180) في آخر جلساته، ليتخطى السهم بتلك الخسارة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه بذلك لضغطه السلبي خلال تداولاته القادمة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.58% بما يعادل -0.95 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 37.05، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 34.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 37.05.
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