شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يتوقف قليلاً لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم نسيج (1213) في آخر جلساته، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.82% بما يعادل -0.24 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.10، ليستهدف مستوى المقاومة 14.07 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.10 ومستوى المقاومة 14.07.