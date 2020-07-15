شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي خفض لليوم الثاني على التوالي – تحليل صباحي – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر هي الثانية على التوالي بنسبة بلغت -0.43% بما يعادل -31.86 نقطة، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، واختراق مستوى المقاومة العنيد 7,407.09، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
51
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
136
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عدد أسهم الشركات الثابتة
9
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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