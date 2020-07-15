شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ضغوطا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5552 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 5700 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 5300 نقطة كمستوى أول ثم 4800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,477 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,628 نقطة