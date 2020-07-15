شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9319 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في نطاق ضيق، ومصحوبا بتقارب كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهر مما يعد إشارة ايجابية، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، ويواجه المؤشر مستوى المقاومة 9400 نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,289 وبين مستوى المقاومة هو 9,377 نقطة