شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سيتي جروب" يهبط بحوالي 4% عقب نتائج أعمال ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "سيتي جروب" خلال تعاملات يووم الإثنين بشكل حاد في اعقاب نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع السنوي الثاني.



وكشف البنك الأمريكي عن هبوط أرباحه بنسبة 73% في الربع الثاني بفعل زيادة المبالغ المالية المخصصة لتغطية خسائر القروض على خلفية أزمة فيروس "كورونا" التي تضغط على القطاع المصرفي الأمريكي.

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وأعلن "سيتي جروب" تحقيق أرباح بنحو 1.3 مليار دولار أو ما يعادل 0.50 دولار للسهم في الربع السنوي الثاني في حين توقع محللون تحقيق أرباح بحوالي 35 سنتاً للسهم بعد أرباح عند 4.8 مليار دولار أو ما يعادل 1.95 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019.



وارتفعت إيرادات "سيتي جروب" إلى نحو 19.8 مليار دولار خلال الربع الثاني مقارنة بـ18.8 مليار دولار قبل عام فيما توقع محللون إيرادات فصلية عند 19.1 مليار دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط سهم "سيتي جروب" بنسبة 3.9% إلى 50.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 52.08 دولار وأقل سعر عند 50.01 دولار.