شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيه بي مورجان تشيس" يغلق على ارتفاع رغم انخفاض أرباح البنك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيه بي مورجان تشيٍس" خلال تعاملات يوم الإثنين على الرغم من انخفاض الأرباح الفصلية للبنك الأمريكي خلال الربع السنوي الثاني.



وكشف البنك أنه خصص ما يقرب من 10.5 مليار دولار لتغطية خسائر محتملة من القروض في الربع الثاني وفي الفترة المقبلة بسبب أزمة فيروس كورونا التي تضغط بدورها على كافة القطاعات، ومن بينها القطاع المصرفي.

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وسجل البنك الأمريكي أرباحا فصلية بحوالي 4.7 مليار دولار أو ما يعادل 1.28 دولار للسهم في الربع الثاني مقارنة بأرباح قدرها 9.65 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 فيما توقع محللون أرباحا مقدرة بـ1.15 دولار لكل سهم.



أما الإيرادات فقد ارتفعت بنسبة 15% إلى 33 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل إيرادات بنحو 30.3 مليار دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "جيه بي مورجان تشيس" بنسبة 0.6% إلى 98.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 99.9 دولار وأقل سعر عند 96.6 دولار.