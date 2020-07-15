شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 8 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون الخام في البلاد بنحو 8.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي مليوني برميل.



وتراجعت مخزونات البنزين بحوالي 3.6 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو ثلاثة ملايين برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.