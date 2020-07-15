شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق على ارتفاع بأكثر من 550 نقطة مدعوماً بتصريحات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء مدعوماً بتصريحات إيجابية أطلقها مسؤولو البنك المركزي، لتتخلى "وول ستريت" عن خسائرها السابقة بالجلسة.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران بنحو 0.6%، بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



وصرح مسؤولون بالبنك المركزي أن الاحتياطي الاتحادي متلزم باستمرار دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذكر "جيمس بولارد" أن معدل البطالة ربما يهبط بقوة حال تنفيذ السياسة النقدية بدقة.



من ناحية أخرى، كشف المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" عن أن لقاح شركة "موديرنا" سيخضع للمرحلة النهائية من التجارب بحلول الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.5% وأغلق عند 40.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.5 دولار وأقل سعر عند 39.07 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.4% مغلقا عند 42.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 43.2 دولار وأقل سعر عند 41.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 2.1% (ما يعادل 556 نقطة) إلى 26642 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26690 نقطة وأقل مستوى عند 25994 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 10488 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 10497 نقطة وأقل مستوى عند 10182 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 3197 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3200 نقطة وأقل مستوى عند 3127 نقطة.