شكرا لقرائتكم خبر عن «التكنولوجيا» تعمق جراح «ناسداك».. والبنوك تدعم ارتداد «داو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، لضغوط تصاعد حالة عدم اليقين حيال الفيروس الذي أصاب أكثر من 13 مليون شخص ومع استمرار التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة، وفي ظل ذلك تراجعت المؤشرات الأوروبية واليابانية، فيما دعمت أرباح البنوك صعود مؤشرا «داو» و»إس آند بي» الأمريكيين، فيما سقط «ناسداك» في المنطقة الحمراء نتيجة تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل التداولات أمس الثلاثاء، بقيادة خسائر قطاع التكنولوجيا، حيث جاء أداء «وول ستريت» بقيادة قطاع التكتولوجيا والتي شهدت تراجعاً يتصدره أسهم فيسبوك وألفابت ونتفليكس وأمازون، قبل أن يرتد مؤشرا «داو» و»إس آند بي» في وقت لاحق للمنطقة الخضراء بدعم من أرباح البنوك الفصلية، وسط بدء موسم نتائج الأعمال، ليكشف بنك «جي.بي.مورجان» عن تجاوز أرباحه وإيراداته التقديرات في الربع الثاني الماضي.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1.2% تمثل 300 نقطة ومسجلا 26352 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.5% ليسجل 3140.5 نقطة، بينما هبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.7% مسجلاً 10317.8 نقطة.

وفي آسيا، أغلقت أسهم اليابان منخفضة الثلاثاء مع جني المستثمرين أرباحاً عقب مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين تضررت أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة عقب أداء ضعيف لنظيراتها في الولايات المتحدة على المؤشر ناسداك.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.87 في المئة إلى 22587.01 نقطة بعدما سجل ذروة شهر في الجلسة السابقة. وارتفع 83 سهماً في حين هبط 135 سهماً على المؤشر.

وفي السوق الأوسع نطاقاً، انخفض المؤشر توبكس 0.5 في المئة إلى 1565.15 نقطة في أعقاب قفزة 2.46 في المئة في الجلسة السابقة.

وتضررت أسهم قطاع أشباه الموصلات بعد هبوط المؤشر ناسداك المجمع 2.13 في المئة بفعل تراجع أسهم أمازون ومايكروسوفت وأسماء كبيرة قادت صعود وول ستريت في الآونة الأخيرة. ودفع الأسهم للهبوط فرض كاليفورنيا قيوداً جديدة بسبب فيروس كورونا وتصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

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وفقد سهم أدفانتست 2.43 في المئة وخسر سكرين هولدنجز 2.14 ونزل سهم طوكيو إلكترون 1.45 في المئة.

ونزل سهم سوني 1.98 في المئة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 2001 في الجلسة السابقة.

وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء، بفعل انخفاض وول ستريت في تداولات الاثنين نتيجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وقيود جديدة بسبب فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3% وهوت أسهم التكنولوجيا 2.7%، وفقدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة في الولايات المتحدة قوة الدفع الاثنين، بعدما أغلقت كاليفورنيا الحانات وأوقفت أنشطة أخرى لاحتواء تفشي إصابات كورونا لتثور مخاوف من أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يتباطأ.

وفي الوقت ذاته، رفضت واشنطن الاثنين مطالبات الصين المتنازع عليها بشأن الموارد البحرية في معظم بحر الصين الجنوبي، في خطوة انتقدتها الصين واصفة إياها بأنها تؤجج التوتر في المنطقة.

وأدى الخلاف الأخير لإضعاف الاتجاه للمخاطرة حتى مع تفاؤل المستثمرين بأن أرباح الشركات ستفوق التوقعات المتدنية.

ونزل سهم شركة النفط النرويجية أكر بي.بي 2.4% مع انخفاض أسعار النفط ولكن الشركة تجاوزت توقعات الأرباح للربع الثاني قبل حساب الضرائب.