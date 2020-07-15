شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تصدر سندات بمليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أظهرت وثيقة اطّلعت عليها «رويترز» أن حكومة الشارقة أصدرت سندات «فورموزا » بقيمة مليار دولار لأجل 30 عاماً وبعائد قدره 4%. وسندات «فورموزا»، هي فئة من الديون التي يبيعها المقرضون الأجانب في تايوان وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

وتلقت الإمارة طلبات من مستثمرين بلغت 3.7 مليار دولار، وخفضت العائد بعد أن بدأت بتسويق السندات عند 4.375%.

وعينت الشارقة «سيتي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«إتش إس بي سي» و«الاستثمار» و«جيه بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد» لترتيب عملية الإصدار المدرج في بورصات «يورونكست دبلن» و«ناسداك دبي» و«تايبه».

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