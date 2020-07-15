فحص «كوفيد-19» شرط قبل السفر إلى دبي من 13 دولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



قالت «فلاي دبي» إنه يجب على المسافرين القادمين إلى دبي أو رحلة ترانزيت عبر دبي من 13 دولة، إحضار شهادة نتيجة سلبية ل «كوفيد 19» قبل السفر، اعتباراً من 10 يوليو/تموز الجاري، وأضافت الشركة في تنويه للمسافرين على موقعها الإلكتروني أن هذه الدول تشمل كلاً من أفغانستان وبنجلاديش ومصر والهند وإيران ونيجيريا وباكستان والفلبين وروسيا والسودان وتنزانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية (أي منفذ في كاليفورنيا أو فلوريدا أو تكساس).

وأوضحت الناقلة أن على المسافر تقديم نسخة مطبوعة من النتيجة السلبية ليتم قبول إجراءات السفر، على أن يتم إصدار هذه النتيجة السلبية قبل 96 ساعة على الأقل من وقت الرحلة من قِبَل مختبر معتمد لإصدار نتيجة اختبار PCR.

وكانت «طيران الإمارات» قد أعلنت في وقت سابق، أنه يجب على جميع المسافرين مع طيران الإمارات من الدول أو المطارات المحددة حمل شهادة كوفيد-19 سلبية صادرة من مختبر معتمد من قِبل الحكومة المحلية ليتم قبولها على الرحلة. وحيثما تم تحديد ذلك، فإن الشهادة الصادرة من مختبر معين معتمد من قِبل حكومة دولة الإمارات في بلد المغادرة مقبولة أيضاً.

وقالت إنه يجب إصدار الشهادات قبل المغادرة بمدة لا تزيد على 96 ساعة.

تشمل الدول أفغانستان وبنجلاديش ومصر والهند وإيران ونيجيريا وباكستان والفلبين وروسيا الاتحادية والسودان وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للقادمين من دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، بما في ذلك المسافرين القادمين إلى دبي من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس على رحلات المتابعة لطيران الإمارات من أيّ من مطاراتنا حول العالم.

وأكدت هيئة دبي للطيران المدني في وقت سابق، عدم صحة الأخبار المنسوبة إليها بشأن إجراءات السفر إلى دبي، وأوضحت أنه ليس إلزامياً على جميع المسافرين إلى دبي إجراء فحص PCR الخاص بفيروس كوفيد-19 قبيل مغادرة الجهة القادمين منها.

وبحسب «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» يتطلب نتيجة سلبية لكوفيد 19 للسفر إلى دبي قبل مغادرة الوجهة الأصلية من 13 دولة فقط حتى الآن.

كما أظهرت تعميمات سابقة أن على المسافرين القادمين إلى دبي إجراء فحص كوفيد 19 في مطار دبي الدولي.